Wanda Nara'dan İcardi'ye sert mesaj! "Bu şiddet midir? Adalet istiyorum"
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşımda bulundu.
Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.
Wanda Nara'nın bu paylaşımı bir anda sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray taraftarları da bu sözleri birçok kez paylaştı.
Etiketler: #Wanda Nara #mauro icardi #galatasaray
Spor Haberleri
- Inter finale adını rahat yazdırdı!
- Wanda Nara'dan İcardi'ye sert mesaj!
- NBA All-Star ilk taraftar oylaması belli oldu!
- Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!
- Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu açıklaması!
- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan kritik açıklama!
- İskoçya derbisinde gülen taraf Rangers!
- Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızının peşinde
- Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!
- Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi üzecek karar
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı
- ‘FETÖ mahkûmu’ çoban Uğur’u dinleyin