Wanda Nara'dan İcardi'ye sert mesaj! "Bu şiddet midir? Adalet istiyorum"

Yayınlanma: 02.01.2025 - 23:54

Güncelleme: 02.01.2025 - 23:54

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşımda bulundu.

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı bir anda sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray taraftarları da bu sözleri birçok kez paylaştı.