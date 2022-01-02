Warriors, Stephen Curry'nin rekor kırdığı maçta kazandı

02 Ocak 2022 Pazar, 10:23

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında, Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 7 sayı farkla geçerek liderliğini korudu.

Sezonun 28. galibiyetine ulaşan Warriors'ta mücadeleyi 28 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Curry, yeni bir rekora imza attı. NBA tarihinde en fazla isabetli üç sayılık atış rekorunu daha önce kıran 33 yaşındaki oyuncu, üst üste 158. maçında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bularak kendisine ait 157 maçlık rekoru geliştirdi. Andrew Wiggins 25 sayı, Otto Porter 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Andre Iguodala 12 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden 26 galibiyetli Jazz'de Rudy Gobert 20 sayı ve 19 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 20 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Clarkson 20 sayıyla mücadele etti.

ANTETOKOUNMPO'DAN "TRİPLE-DOUBLE"

Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 136-113 mağlup etti.

Üst üste 6'ncı, toplamda 25. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo 35 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 27. triple-double'ına imza attı. Jordan Nwora 23, Jrue Holiday 21, Grayson Allen 16, Bobby Portis 14 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 23. yenilgisini alan Pelicans'ta ise en skorer oyuncu, 23 sayı ve 7 ribauntla oynayan Jaxson Hayes oldu.

NBA'de diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 136-113

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 117-116 (uzatmada)

Washington Wizards-Chicago Bulls: 119-120

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-120

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-124

Utah Jazz-Golden State Warriors: 116-123