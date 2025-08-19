Watersports Championship’de kupalar sahiplerini buldu

Hem Türkiye hem de dünya şampiyonasını yarışlarının gerçekleştiği Vakkorama Watersports Championship organizasyonu, 600 sporcunun katılımıyla Alaçatı’daki ödül töreniyle sona erdi. Alaçatı’da sadece Türkiye Şampiyonası’nda 384 sporcu yarıştı, bu da kayıtlara ‘Türkiye rekoru’ olarak geçti.

IFCA Grand Slam Fin & Foil Slalom Dünya Şampiyonası’ndaysa ilk kez tüm yaş kategorileri, tek bir şampiyona çatısı altında aynı anda gerçekleşti. 17 ülkeden Alaçatı’ya gelen dünyanın en başarılı sporcuları, hem ülkemizi yakından tanıdılar hem de dünyanın 5’inci Avrupa’nın 3’üncü en iyi surf merkezi Alaçatı’nın tanıtımına katkıda bulundular. Dereceye giren sporculara ise ödüllerini Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, IFCA Başkanı Ruben Petrisie ve Vakkorama Genel Müdürü Can Hakko verdi.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, böyle başarılı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, ülke tanıtımına katkıda bulunmanın önemine değindi.