Watford, West Ham'a direnemedi
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde West Ham United, deplasmanda Watford'u 4-1 mağlup etti. Watford'da Ozan Tufan 62 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Watford, West Ham United'ı konuk etti.
Vicarage Road'da oynanan müsabaka, West Ham'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galiibiyeti getiren golleri 27. dakikada Soucek, 29. dakikada Benrahma, 58. dakikada Noble ve 90+2. dakikada Vlasic kaydetti. Watford'un tek sayısı ise 4. dakikada Dennis'ten geldi.
West Ham'ın 48. dakikada Bowen ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.
Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 62. dakikada yerini Sema'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından West Ham, 3 maç aradan sonra kazandı ve 31 puanla 5. sırada yer aldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Watford ise 13 puanla 17. sırada yer buldu.
West Ham United, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına gidecek. Watford ise Tottenham'ı ağırlayacak.
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