Wayne Rooney'den itiraf! 'MANU'yu çalıştırmak istiyorum'

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Manchester United veya Everton'ı çalıştırmak istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:34
Wayne Rooney'den itiraf! 'MANU'yu çalıştırmak istiyorum'
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İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Manchester United veya Everton'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

Wayne Rooney yaptığı açıklamada, "Amacım Manchester United veya Everton'ı çalıştırmak. Bu benim için harika olurdu. Ama tabii ki bu zamanla olabilecek bir şey. Teknik direktörlüğe geri dönüp 10 yıl için bu seviyede bir takımı çalıştırmayı umuyorum." dedi.

İngiliz oyuncu ayrıca, "Kesinlikle antrenörlüğe geri dönmek istiyorum. Birmingham'da yaşananlar başarısızlık olsa da ben bir savaşçıyım. Kovulmak bu işi bir parçası. Önemli olan bununla başa çıkıp çıkamayacağındadır." ifadelerini kullandı.


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