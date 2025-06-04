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Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması: 'Kalmak istediğini biliyoruz'

Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması: 'Kalmak istediğini biliyoruz'

4.06.2025 09:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması: 'Kalmak istediğini biliyoruz'

Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Werder Bremen'in futbol direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan kiraladıkları Derrick Köhn'ün geleceği hakkında açıklama yaptı.

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Derrick Köhn ile ilgili konuştu.

Fritz, "Galatasaray'a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"KALMAK İSTİYOR"

Werder Bremen'in Köhn için Galatasaray'a 3 milyon Euro teklif ettiğini haberlerini doğrulamayan Alman ekibinin yöneticisi, "Anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Derrick'in Bremen'de kalmak istediğini biliyoruz" diye konuştu.

26 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 30 kez giydiği Werder Bremen forması ile 2 gol ve 2 asist kaydetti.

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