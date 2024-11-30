Werder Bremen ve Stuttgart yenişemedi
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Werder Bremen'in Stuttgart'ı konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti.
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Werder Bremen, Stuttgar'ı konuk etti.
Weserstadion'da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Werder Bremen'nin gollerini 6. dakikada Justin Njinmah ve 77. dakikada Jens Stage kaydetti. Stuttgart'ın golleri ise 20. ve 85. dakikalarda Ermedin Demirovic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Werder Bremen 16, Stuttgart ise 17 puana ulaştı.
Öte yandan Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Werder Bremen, Bochum'a konuk olacak. Stuttgart ise Union Berlin'i konuk edecek.
Etiketler: #werder bremen #Stuttgart #Bundesliga
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