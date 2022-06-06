Denizlispor'da Mesut Bakkal devam edecek
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile devam edecek.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yola devam edileceği öğrenildi.
Geçen hafta Mehmet Uz başkanlığındaki yönetimin görevlerini sürdüreceklerini açıklamasının ardından, deneyimli teknik direktörle masaya oturuldu.
Öncelikle kadronun korunmasını isteyen Mesut Bakkal'ın şartlarını kabul eden kurmaylar, yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Geçen sezon kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'un başında 15 maça çıkan 58 yaşındaki teknik direktör, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yeşil-siyahlıları ligde tuttu.
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