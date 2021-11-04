Wesley Sneijder antrenörlük kursuna devam etmeyeceğini açıkladı

04 Kasım 2021 Perşembe, 20:15

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, canlı yayında Hollanda Futbol Federasyonu'nun antrenörlük kursuna devam etmeyeceğini açıkladı. Hollanda'nın son dönemdeki en önemli yıldızlarından biri olan Sneijder'in bu hareketi, medyadan oldukça eleştiri de aldı.

Sporx'in haberine göre, Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Foppe de Haan, Sneijder'in bu hareketine şaşırmadığını söyledi. Algemeen Dagblad'a konuşan Haan, "Teorik ödevleri yerine getirmek için bilgisayar başında oturacak bir adam değil. Eğer böyle bir isteği yoksa eğitime son vermesi iyi olur." dedi.

Hollanda kulüplerinden teknik direktör ve danışman olarak görev yapmış olan Robert Maaskant, "Bence Wesley Sneijder çok iyi biri. Sadece büyük futbolcular, özellikle çok büyük futbolcular iyi bir antrenör eğitimine ihtiyaç duyarlar. Bakın Wesley'nin küçük kulüplerden veya altyapı takımlarından başlamak istemediğini anlıyorum. Ancak, onun statüsüne sahip biri için Real Madrid'de staj yapmak da gerekiyor. Kesin olan şey şu ki; antrenör olmak öğrenmeniz gereken bir şeydir." dedi.

Foppe de Haan, "Sporda zaman asla durmaz. Gelişmeye devam etmelisin, okumaya devam etmelisin, öğrenmeye devam etmelisin. Birçok erken bunu çok zor bulur ve Sneijder muhtemelen onlardan biri." ifadelerini kullandı.

Programın yorumcularından de Fries ise Sneijder'e farklı bir tavsiye verdi: "Sneijder futbolda kalmak istiyorsa menajer veya futbol direktörü olabilir. Bu kendisi için en iyisi olur. Bu meslekler için diplomaya gerek yok."

5 sezon Galatasaray forması giyen Sneijder, Galatasaray forması ile 175 maça çıkarken 45 gol 44 asistlik katkıda bulunmuştu.