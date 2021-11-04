Son dakika... Galatasaray'dan, TFF'ye 'seyirci' yanıtı
Galatasaray'dan TFF'nin seyirci kapasitesiyle ilgili açıklamasına yönelik verilen yanıtta, "TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" denildi.
Galatasaray, TFF'nin açıklamalarına yönelik bir metin yayımladı. Metinde, "Kapasite artırma talebimiz, TFF tarafından kabul görseydi, UEFA konuya ilişkin hiçbir aksiyon alamayacak ve disiplin mekanizması işlemeyecekti. TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." dendi.
Kamuoyuna duyuru— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 4, 2021
https://t.co/r2MM5FoWCo pic.twitter.com/5vOf26nses
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA’dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA’nın ‘Oyuna Dönüş Protokolü’nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. Maddesi hükümlerine göre”, UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır " demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar.
UEFA, yerel federasyonun belirlediği kapasite aşımı varsa disiplin cezası uygulayabilir. Kulübümüzün TFF’ye yaptığı 01.11.2021 tarihli başvuruda, Türk takımlarının Avrupa’daki durumu, maçın önemi, UEFA müsabakası olması nedeniyle milli bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve 9 Kasım’daki tam kapasite kararının böylesine tarihi bir maçta, 5 gün önceden uygulanması talep edilmiştir. TFF ise bu talebimizi, 9 Kasım tarihine atıf yaparak reddetmiştir.
Hal böyle iken UEFA, TFF’ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek olan UEFA, belirleyici olan TFF’nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır.
Yani kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."
TFF NE DEMİŞTİ?
TFF, Galatasaray'a herhangi bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.
Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir." ifadeleri kullanılmıştı.
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