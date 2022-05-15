Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau'dan 'Lezbiyenlik' itirafı

2019 yılında eski futbolcu Wesley Sneijder'den boşanan 37 yaşındaki oyuncu Yolanthe Cabau, gençliğinde bir kızla ilişki yaşadığını itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 16:11
Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau'dan 'Lezbiyenlik' itirafı
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Eski futbolcu Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau cinsellik itirafıyla gündeme geldi. 36 yaşındaki Yolanthe Cabau, "İlk ciddi ilişkimi yaşadığımda 13 yaşındaydım. Bu ilişkim beş yıl sürdü" dedi.

Cabau bir itirafta bulunarak, "Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk" diye konuştu.

Sneijder'in Galatasaray 2013 yılında transfer olmasıyla hayatının bir bölümünü İstanbul'da da geçiren Yolanthe Cabau'ya sarı kırmızılı taraftarlar, "Yenge" lakabını takmıştı. Cabau, 2010 yılında evlendiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'den 2019 yılında ayrılmıştı.

 

 

 

 


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