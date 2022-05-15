Trabzonspor, İstanbul'da Altay'ı 2 golle geçti| Trabzonspor 2 -1 Altay

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:44

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay ile karşı karşıya geldi.

Ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve 84. dakikada Anthony Nwakaeme'nin penaltı golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Altay'ın tek golü 69. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligdeki puanını 81'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay 34 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 2-1 Altay

83' GOL | Nwakaeme bu kez topu ağlara göndermeyi başardı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

82' Trabzonspor penaltıdan yararlanamadı ancak kaleci Cihan'ın çizgi ihlali sebebiyle penaltı tekrar edilecek.

80' PENALTI | Trabzonspor, penaltı kazandı. Sağ kanattan içeri giren Visca kendini yerde bulunca hakem penaltı noktasını gösterdi.

69' GOL | Altay, Martin Rodriguez'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Rodriguez topu sağ ayağına çekip müthiş bir vuruş çıkarttı ve Uğurcan'ı mağlup ederek bu sezonki 3. golünü kaydetti.

68' Nwakaeme verkaçlarla ceza alanına girmek isterken dengesini kaybetti, seken topta Bakasetas'ın vuruşu savunmadan sekti.

65' Altay gole yaklaştı! Sol kanattan içeri giren Martin Rodriguez arka direğe topu ortaladı, 3 Altaylı oyuncu da topa dokunamadı.

62' Edin Visca sağ kanattan çalımlarla ilerleyip topu daha dıştaki Dorukhan'a aktardı, Dorukhan'ın yerden çevirdiği top Altay savunmasında kaldı.

55' Trabzonspor, rakip yarı alana kalabalık bir şekilde yerleşti. Anthony Nwakaeme'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Visca topa yetişemedi.

49' Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün attığı pas sonucu kaleci ile karşı karşıya kalan Cornelius topu auta gönderdi.

45+1' Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor.

40' Thaciano rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Martin Rodriguez ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' GOL! İbrahim Öztürk yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor.

15' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serkan Asan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Altay takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cihan Topaloğlu.

2' Andreas Cornelius - Martin Rodriguez mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Altay lehine faul kararı veriyor.

1' Karşılaşma hakem Kadir Sağlam'ın işaretiyle başlıyor.