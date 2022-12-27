West Bromwich'ten Okay paylaşımı

West Bromwich kulübü, 2-0 kazandıkları Bristol City maçında Okay Yokuşlu'nun ortaya koyduğu performansla ilgili paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 07:19
West Bromwich'ten Okay paylaşımı
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West Bromwich'in Bristol City'i 2-0 yendiği karşılaşmada 90 dakika oynayan Okay Yokuşlu'nun performansıyla ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Karşılaşmada 90 dakika oynayan ve oynadığı futbolla taraftarları mest eden Okay Yokluşlu'ya kulübü, Bristol City maçının ardından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Okay Yokuşlu, tweet bu kadar" sözleri kullanılırken İngiliz taraftarlar yaptıkları yorumlarla Milli oyuncuya destek verdi.


West Bromwich okay yokuşlu sosyal medya İngiltere Premier Lig premier lig Bristol City

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