West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:51

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:51

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brighton forması giyen Evan Ferguson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

24/25 sezonunun sonuna kadar West Ham'da kalacak olan İrlandalı oyuncu, bu sezon çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.