West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brighton forması giyen İrlandalı santrfor Evan Ferguson'u 6 aylığına kiraladı.

West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:51

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brighton forması giyen Evan Ferguson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

24/25 sezonunun sonuna kadar West Ham'da kalacak olan İrlandalı oyuncu, bu sezon çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.


Etiketler: #Evan Ferguson #west ham united #brighton
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler