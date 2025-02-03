West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brighton forması giyen İrlandalı santrfor Evan Ferguson'u 6 aylığına kiraladı.
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Brighton forması giyen Evan Ferguson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
24/25 sezonunun sonuna kadar West Ham'da kalacak olan İrlandalı oyuncu, bu sezon çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.
Etiketler: #Evan Ferguson #west ham united #brighton
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