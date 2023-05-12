West Ham final için evinde avantajı yakaladı!
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında West Ham, sahasında AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti.
London Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanarak rövanş için avantajlı skoru elde etti.
Konuk AZ Alkmaar, 42. dakikada Reijnders'in golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken West Ham, 67'de Benrahma'nın penaltısı ve 76. dakikada Michail Antonio'nun golleriyle 2-1 öne geçerek maçı galibiyetle tamamladı.
İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 18 Mayıs tarihinde İsviçre'de oynanacak.
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