West Ham, Ipswich Town'ı farklı geçti!
Premier Lig 7. hafta maçında West Ham, sahasında Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.
Premier Lig 7. hafta maçında West Ham, sahasında Ipswich Town ile karşılaştı. London Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham 4-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Michail Antonio, 44. dakikada Muhammed Kudus, 49. dakikada Bowen ve 69. dakikada Lucas Paqueta kaydetti. Ipswich Town'ın golünü ise 6. dakikada Delap kaydetti.
Bu sonuçla West Ham ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında West Ham, Tottenham ile karşılaşacak. Ipswich ise Everton'u ağırlayacak.
Etiketler: #west ham united #Ipswich Town #premier lig #ingiltere
Spor Haberleri
- Al Nassr Ronaldo ve Mane ile kazandı
- Leicester City, Enes Ünal'ı üzdü!
- Arsenal, Southampton karşısında şov yaptı!
- West Ham, Ipswich Town'ı farklı geçti!
- Manchester City, Evinde Fulham'ı geçmesini bildi!
- Bayer Leverkusen'e büyük şok!
- Freiburg deplasmanda kazanmasını bildi!
- Nuri Şahin'in deplasman kabusu devam ediyor!
- Nefes kesen maçta gülen taraf Göztepe oldu!
- Udinese Lecce'yi tek golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- 'Gör eserini, size de bu yakışır!'
- AKP'li isim, Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
- Van Stapele kurabiyesi tarifi