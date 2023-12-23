West Ham, MANU'ya acımadı! Kırmızı Şeytanlarda hasret 3 maça çıktı...
Premier Lig'in 18. hafta maçında West Ham United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester United'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı West Ham United 2-0 kazandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Jarrod Bowen ile 78. dakikada Muhammed Kudus kaydetti.
Bu sonuçla birlikte West Ham United, puanını 28 yaparak Manchester United'ı altına aldı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manchester United ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında West Ham United, zorlu Arsenal deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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