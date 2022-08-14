West Ham teklifini artırdı, Zenit devreye girdi, Fenerbahçe beklemede

14 Ağustos 2022 Pazar, 05:00

Macar stoperi kadrosuna katma konusunda en ısrarcı kulüp West Ham United. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerle temas halinde olan İngiliz ekibinin, henüz Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedeline çıkamadığı öğrenildi. West Ham’ın son teklifi 12 milyon Avro seviyesinde. Sarı-Lacivertlilerin 17-18 milyon Avro bandında bir rakama Macar stoperin ayrılığına onay vereceği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin, West Hamlı yetkililerle sözleşme şartları konusunda görüştüğü kaydedildi. Fenerbahçe bir yandan Szalai için devreye giren Zenit’in teklifini sunması bekliyor.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe’de sakat futbolculardan iyi haber geldi. Tedavileri tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Berisha takımla birlikte Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jorge Jesus’un 18 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda A.Wien’le oynayacakları mücadele öncesi Kasımpaşa sınavının ilk 11’inde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.