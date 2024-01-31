Westerlo, Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı
Belçika ekibi Westerlo, Hull City'den Allahyar Sayyadmanesh'i 2.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'den ayrılarak Belçika'nın yolunu tuttu.
Belçika ekibi Westerlo, Hull City'den 22 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i 2.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize hoş geldin Allahyar!'' ifadeleriyle transfer tanıtıldı.
Hull City, formasıyla bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.
WESTERLO'DA TANIDIK İSİMLER
Belçika Ligi ekibi Westerlo'da Süper Lig'den yolu geçmiş Sinan Bolat, Roman Neustadter, Emin Bayram, Ravil Tagir, Nacer Chadli gibi isimler yer alıyor.
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