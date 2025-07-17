Yeni sezonda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Avrupa arenasında başarı hedefleyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Kanarya, tecrübeli orta saha Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. Peki, Wilfred Ndidi kimdir? Fenerbahçe'yle adı geçen Wilfred Ndidi kaç yaşında, nereli? Wilfred Ndidi hangi takımlarda oynadı?

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu.

WILFRED NDIDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Ndidi, burada gösterdiği performansla Avrupa’nın dikkatini çekti. 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye transfer olan Ndidi, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Leicester City formasıyla hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Ndidi, 2021 yılında FA Cup zaferi yaşayan kadroda da yer aldı. Güçlü fiziği, savunma katkısı ve top kapma becerileriyle tanınan Ndidi, uzun süredir Avrupa’nın en iyi defansif orta sahaları arasında gösteriliyor.