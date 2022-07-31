Wilfried Kanga, Hertha Berlin'e transfer oldu

31 Temmuz 2022 Pazar, 16:39

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin, daha önce Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Fransız golcü Wilfried Kanga'yı kadrosuna kattı. Futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.

YOUNG BOYS'TA PARLADI

24 yaşındaki golcüyü hatırlanacağı üzere geçen yıl Youns Boys Kayserispor'dan bonservis ödemeden almıştı. İsviçre Ligi'nde başarılı bir grafik çizen futbolcu için Hertha Berlin 4 milyon euro kasasından çıkardı.

KANGA GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Geçen sezon Kanga, İsviçre Ligi'nde 31 maçta forma giyerken 12 gol ve 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Kanga, Kayserispor'da ise 15 maçta 2 gol kaydedebilmişti.