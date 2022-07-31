Wilfried Kanga, Hertha Berlin'e transfer oldu
Yolu Türkiye'ye düşen futbolculardan biri olan Fransız golcü Wilfried Kanga, Hertha Berlin'e transfer oldu.
Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin, daha önce Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Fransız golcü Wilfried Kanga'yı kadrosuna kattı. Futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme yapıldı.
YOUNG BOYS'TA PARLADI
24 yaşındaki golcüyü hatırlanacağı üzere geçen yıl Youns Boys Kayserispor'dan bonservis ödemeden almıştı. İsviçre Ligi'nde başarılı bir grafik çizen futbolcu için Hertha Berlin 4 milyon euro kasasından çıkardı.
KANGA GEÇEN SEZON NELER YAPTI?
Geçen sezon Kanga, İsviçre Ligi'nde 31 maçta forma giyerken 12 gol ve 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Kanga, Kayserispor'da ise 15 maçta 2 gol kaydedebilmişti.
Video Haberler
- Teröristlerden kontrol noktasına roket saldırısı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü
- 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar...'
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
- 'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi; çocuğa vurdu
- Üsküdar-Çekmeköy metrosunda dans ederek gittiler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Erdoğan için harekete geçtiler