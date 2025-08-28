Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelen Wilfried Singo, havalimanında sarı-kırmızılılar hakkında konuştu.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu belirten Singo, "Açıkçası burada olmaktan dolayı keyif alıyorum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fildişili oyuncu Drogba ve Eboue'den bahsederek, "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önce Drogba, Eboue gibi isimler oynadı. Onlardan tavsiye aldım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." sözlerini aktardı.

Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen genç stoper, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bütün sezon boyunca taraftarımız bana destek verir ve takımla birlikte büyük işler başaracağız." dedi.