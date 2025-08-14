Transfer sezonu devam ederken Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk karşılaşmasında Gaziantep FK'yı rahat geçerek 3 puana uzandı. Cimbom, defans hattını güçlendirmek isterken yeni bir isim transfer masasına geldi. Sarı kırmızılılar Monaco'nun stoperi Wilfried Singo'yu transfer etmek istiyor. Peki, Wilfried Singo kimdir? Wilfried Singo kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wilfried Singo'yu transfer mi etti? Wilfried Singo hangi takımlarda oynadı?

WILFRIED SINGO KİMDİR?

Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000 yılında dünyaya geldi. Denguélé takımında kariyerine başlayan Singo, ilk profesyonel karşılaşmasına Torino formasıyla çıktı.

WILFRIED SINGO'NUN KARİYERİ

Singo, 1 Ağustos 2019'da Walter Mazzarri yönetimindeki Torino ile Debreceni'ye karşı 4-1'lik UEFA Avrupa Ligi galibiyetinde ilk kez A takım formasını sırtına geçirdi. Kulüple Serie A'daki ilk maçına 27 Haziran 2020'de Cagliari'ye karşı deplasmanda 4-2'lik mağlubiyette çıktı. Singo, 17 Ağustos 2023'te Ligue 1 ekibi Monaco'ya açıklanmayan bir bedel karşılığında resmen katıldı ve Monaco kulübüyle beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Singo, 2018'de 2019 Afrika U-20 Uluslar Kupası eleme maçlarında Fildişi Sahili U20'lerini temsil etti. Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda ilk kez 5 Haziran 2021'de Burkina Faso'ya karşı oynanan ve 2-1 kazanılan dostluk maçında forma giydi.