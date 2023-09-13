Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 21:50

Güncelleme: 13.09.2023 - 22:08

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan Zaha, idmandan bir fotoğrafını paylaşarak geri dönüşün sinyalini verdi. Zaha paylaşımında; "Nihayet, tünelin sonunda ışık belirdi" ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 resmi maçta skor katkısında bulunamadı.