Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan Zaha, idmandan bir fotoğrafını paylaşarak geri dönüşün sinyalini verdi. Zaha paylaşımında; "Nihayet, tünelin sonunda ışık belirdi" ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 resmi maçta skor katkısında bulunamadı.
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