Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 21:50
Wilfried Zaha'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! 'Tünelin sonunda ışık belirdi'
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan Zaha, idmandan bir fotoğrafını paylaşarak geri dönüşün sinyalini verdi. Zaha paylaşımında; "Nihayet, tünelin sonunda ışık belirdi" ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 2 resmi maçta skor katkısında bulunamadı.


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