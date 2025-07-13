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Wimbledon tek erkeklerde şampiyon belli oldu!

Wimbledon tek erkeklerde şampiyon belli oldu!

13.07.2025 21:43:00
Güncellenme:
AA
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Wimbledon tek erkeklerde şampiyon belli oldu!

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Wimbledon tek erkekler finalinde karşılaştığı İspanyol raket Carlos Alcaraz'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.

Maçı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 kazanan Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Jannik Sinner, 4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde etti.

WIMBLEDON'DA BİR İLKİ YAŞADI

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, kariyerine Wimbledon şampiyonluğunu da yazdırmayı başardı.

İtalyan raket, 2024 yılında Avustralya Açık ve Amerika Açık’ta zafere ulaşarak Grand Slam koleksiyonunu genişletmiş, bu yıl yine Avustralya’da üst üste ikinci kez kupayı kazanmıştı.

Ancak Sinner, Wimbledon’da bugüne dek en iyi derecesini 2023 yılında elde etmiş fakat yarı finalde Novak Djokovic’e elenerek turnuvaya veda etmişti.

Bu sene ise yarı finalde 24 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic'i 3-0 yenme başarısı gösteren Sinner, en yakın rakibi Alcaraz'ı da finalde mağlup ederek zafere ulaştı ve dünya 1 numarası ünvanını da korudu.

WıMBLEDON'I KAZANAN İLK İTALYAN TENİSÇİ

Jannik Sinner, Wimbledon'ı kazanan ilk İtalyan tenisçi olarak tarihe geçti.

Öte yandan 23 yaşındaki raket, 2 kez şampiyonluk yaşayan Nicola Pietrangeli'nin rekorunu geçmiş ve en çok Grand Slam şampiyonluğu yaşayan İtalyan olma ünvanına da sahip olmuştu.

ROLAND GARROS'DA REKOR KIRMIŞLARDI 

İkili en son geçen ay Roland Garros'ta karşı karşıya gelmiş ve Alcaraz, karşılaşmadan zaferle ayrılmıştı.

Tarihin en uzun Roland Garros finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Roland Garros ve dördüncü Grand Slam zaferini elde etmişti.

İkili bu Wimbledon finalinden önce 12 kez karşı karşıya geldi. Alcaraz 8 galibiyet alırken Sinner 4 kez kazanabilmişti.

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