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Wimbledon tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Wimbledon tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

10.07.2025 21:40:00
Güncellenme:
AA
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Wimbledon tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

ABD'li tenisçi Amanda Anisimova ve Polonyalı raket Iga Swiatek, Wimbledon tek kadınlarda finale çıkan isimler oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Iga Swiatek, finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 11. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 12'nci basamakta yer alan Anisimova karşılaştı.

23 yaşındaki ABD'li sporcu Anisimova, 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Belaruslu rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

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Günün diğer maçında dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 35'inci basamakta yer alan Belinda Bencic karşı karşıya geldi.

Polonyalı tenisçi Swiatek, İsviçreli rakibi Bencic'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Anisimova'nın rakibi oldu.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

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