Wimbledon'da zafer Novak Djokovic'in!
Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.
İlk seti Kyrgios, 6-4 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette durumu 6-3 ile eşitleyen Djokovic, üçüncü seti ise 6-4 kazandı. Sırp raket, dördüncü seti de 7-6 kazandı ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.
Djokovic, bu şampiyonlukla birlikte Wimbledon'u 7. kez mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki isim, ayrıca 21. Grand Slam'ini kazandı.
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