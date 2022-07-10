Wimbledon'da zafer Novak Djokovic'in!

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 19:17
Wimbledon'da zafer Novak Djokovic'in!
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Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.

İlk seti Kyrgios, 6-4 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette durumu 6-3 ile eşitleyen Djokovic, üçüncü seti ise 6-4 kazandı. Sırp raket, dördüncü seti de 7-6 kazandı ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.

Djokovic, bu şampiyonlukla birlikte Wimbledon'u 7. kez mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki isim, ayrıca 21. Grand Slam'ini kazandı.


Novak Djokovic wimbledon Şampiyon Nick Kyrgios
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