Wimbledon'da zafer Novak Djokovic'in!

10 Temmuz 2022 Pazar, 19:17

Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Nick Kyrgios karşı karşıya geldi.

İlk seti Kyrgios, 6-4 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette durumu 6-3 ile eşitleyen Djokovic, üçüncü seti ise 6-4 kazandı. Sırp raket, dördüncü seti de 7-6 kazandı ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.

Djokovic, bu şampiyonlukla birlikte Wimbledon'u 7. kez mutlu sona ulaştı. 35 yaşındaki isim, ayrıca 21. Grand Slam'ini kazandı.