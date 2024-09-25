Wojciech Szczesny'den Barcelona açıklaması!
Emekli olduğunu açıklayan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, Barcelona'nın yaptığı teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, bu yaz emekli olduğunu açıklayan Wojciech Szczesny ile görüşmelere başladı.
Polonyalı kaleci, Barcelona'nın yaptığı teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Szczesny, Katalan deviyle yaptığı görüşmeleri doğruladı.
"BU SAYGISIZLIK OLURDU"
Yapılan teklifle ilgili konuşan başarılı kaleci, "Barcelona'nın tarihine büyük saygı duyuyorum, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Ter Stegen'in sakatlanmasının ardından onlar için ortaya çıkan durumu anlıyorum ve bu seçeneği değerlendirmemem saygısızlık olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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