Wojciech Szczesny'den Hakan itirafı!
Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.
Juventus'un deneyimli file bekçisi Wojciech Szczesny, ligde Inter ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıları sorulan Polonyalı eldiven, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.
Inter ile Juventus, Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 4 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı