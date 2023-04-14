Wojciech Szczesny'den iyi haber geldi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Sporting maçının 41. dakikasında göğsünde ağrı şikayetiyle oyundan çıkan Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Juventus'un Sporting Lizbon'u konuk ettiği karşılaşmada göğsünü tutarak oyundan çıkmak isteyen 33 yaşındaki kaleci Wojciech Szczesny sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Polonyalı file bekçisi maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye götürülmüştü. Sağlık kontrollerinden geçen Szczesny yaptığı kısa bilgilendirmede "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, herşey yolunda, hiçbir sorunum yok." diye konuştu.
Szczesny bu sezon Juventus kalesini ligde 21, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta korurken toplamda 18 golü kalesinde gördü.
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