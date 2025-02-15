Wolfsburg, deplasmanda kazanmasını bildi!
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Wolfsburg, Stuttgart'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Stuttgart, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki mücadeleyi Wolfsburg, 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekip Stuttgart, karşılaşmanın 72. dakikasında Nick Woltemade ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg, 77. dakikada Tiago Tomas'ın attığı golle durumu 1-1' getirdi. Wolfsburg, Muhammed Amoura'nın 87. dakikada penaltı golüyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Stuttgart'ta Atakan Karazor, 88 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 35 puanda kaldı. 3 puanı hanesine yazan Wolfsburg, 33 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #wolfsburg #Stuttgart #Bundesliga
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