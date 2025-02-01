Wolverhampton, hasrete son verdi!
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti ve ligde 5 hafta sonra kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'daki maçta kazanan 2-0'lık skorla Wolverhampton oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jeanricner Bellegarde ve 90+7. dakikada Matheus Cunha attı.
Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, ligde 19 puana yükseldi. Aston Villa, 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton, Liverpool deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #İngiltere Premier Lig #wolverhampton #Aston Villa
Spor Haberleri
- Tofaş, sahasında Galatasaray'a karşı hata yapmadı
- File derbisinde kazananan Fenerbahçe!
- Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması!
- Wolverhampton, hasrete son verdi!
- Atletico Madrid, üç puanı iki golle aldı
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup
- Pendikspor, Adanaspor'u tek golle geçti
- Beşiktaş, sahasında Türk Hava Yolları'na şans tanımadı
- Başakşehir, Samsunspor'u çok rahat geçti!
- Fenerbahçe'nin acı kaybı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- ABD'de ikinci uçak faciası
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi
- Eceli gelmiş iktidar...