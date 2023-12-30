Wolverhamton evinde Everton'a gol oldu yağdı

Premier Lig'in 20. hafta maçında Wolverhampton, sahasında Everton'ı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 20:40
Wolverhamton evinde Everton'a gol oldu yağdı
Abone Ol google-news

Premier Lig'in 20. hafta maçında Wolverhampton ile Everton karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Wolverhampton 3-0 kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Max Kilman, 53. dakikada Matheus Cunha ve 61. dakikada Craig Dawson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Everton ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Wolverhampton, Brighton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.


everton wolverhampton premier lig

En Çok Okunan Haberler