Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:41

Andrew Tate, ABD'li kickboksçu ve iş insanıdır. Andrew Tate'in Instagram hesdabında 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

ANDREW TATE KİMDİR?

Andrew Tate 1 Aralık 1986 tarihinde ABD'de doğdu.Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı.

ANDREW TATE'İN BOKS KARİYERİ

Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okudu.Tate, Paul'a 3 milyon dolar teklif etti. Tate'in net değerinin 2022 itibariyle 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

2014 Enfusion Dünya Şampiyonu, 90 kilogram

2013 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu, 84,6 kg

2011 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu, 81.5 kilogram

2009 IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu, 84.5 kilogram

2009 ISKA İngilizce Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu