Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Youtube hesabı kısa süreliğine çalındı. Sarı-lacivertli kulübün 2.3 milyon aboneli Youtube hesabının ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirildi. YouTube hesabı geri alınırken Andrew Tate'in kim olduğu ise merak konusu oldu. Andrew Tate kimdir?
Andrew Tate, ABD'li kickboksçu ve iş insanıdır. Andrew Tate'in Instagram hesdabında 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
ANDREW TATE KİMDİR?
Andrew Tate 1 Aralık 1986 tarihinde ABD'de doğdu.Washington DC'de doğdu ve dört yaşına kadar orada yaşayıp sonra İngiltere'ye taşındı, emekli olana kadar İngiltere'nin Luton kentinde boks yaptı.
ANDREW TATE'İN BOKS KARİYERİ
Tate, 3 kez ISKA dünya şampiyonu ve Enfusion şampiyonudur. 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okudu.Tate, Paul'a 3 milyon dolar teklif etti. Tate'in net değerinin 2022 itibariyle 30 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
2014 Enfusion Dünya Şampiyonu, 90 kilogram
2013 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu, 84,6 kg
2011 ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu, 81.5 kilogram
2009 IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu, 84.5 kilogram
2009 ISKA İngilizce Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu
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