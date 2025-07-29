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Xabi Alonso'dan Arda Güler'e tam not

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e tam not

29.07.2025 20:49:00
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sporx
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Xabi Alonso'dan Arda Güler'e tam not

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç yetenek Arda Güler'in hem oyun içindeki gelişimi hem de profesyonel duruşuyla beklentilerin ötesine geçtiğini düşünüyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'in sahadaki etkisi ve profesyonel yaklaşımından oldukça memnun kaldı.

Marca'nın haberine göre, İspanyol teknik adam, milli futbolcunun performansını takdirle karşılıyor.

Haberde yer alan detaylara göre Alonso, özellikle Arda Güler'in öğrenmeye olan hevesi, boş alanları etkili kullanabilme becerisi ve savunma görevlerine gösterdiği uyumdan etkilendi. Bu gelişmeler, genç oyuncunun takım içerisindeki konumunun her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor.

Xabi Alonso'nun Arda Güler'e dair planları da netleşiyor. Genç futbolcunun Real Madrid'in oyun kurucu rolünde gelişimini sürdürmesini isteyen Alonso, onu orta sahada takımın kilit ismi haline getirmeyi hedefliyor.

Yeni sezonda Arda Güler'in, Real Madrid'in orta sahasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olması bekleniyor. Bu doğrultuda genç yetenek, hem teknik heyetin hem de taraftarların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

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