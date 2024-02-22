Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!

Bayern Münih ve Liverpool ile adı geçen Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Şu anda Bayer Leverkusen'in teknik direktörüyüm, geleceğimle ilgili söyleyecek yeni bir şeyim yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:07
Xabi Alonso'dan Bayern ve Liverpool sorusuna cevap!
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Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Mainz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEYECEK YENİ BİR ŞEY YOK"

Bayern Münih ve Liverpool ile adı geçen İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili söyleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Xabi Alonso, "Şu anda Bayer Leverkusen'in teknik direktörüyüm, geleceğimle ilgili söyleyecek yeni bir şeyim yok" dedi.

Başarılı teknik adam, Bayern Münih'ten herhangi bir çağrı gelip gelmediği yönünde gelen soruya ise, "Bu sadece varsayım, dediğim gibi söyleyecek yeni bir şey yok" cevabını verdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ

42 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Bayer Leverkusen, bu sezon ligde ve Avrupa'da 32 maçta kaybetmedi. Alonso yönetimindeki takım, bu maçlarda 28 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.


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