Xavi Barcelona'da ki sıkıntıyı ilk kez dile getirdi! 'İşimden olabilirim'
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde iyi başlayamayan ve ligde de Real Madrid'e mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, kulüpteki geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Barcelona'nın geleceği tartışılan İspanyol teknik direktörü Xavi Hernandez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde 160 milyon euroluk transfer harcamasına karşın takımın başarısız olma ihtimalinde koltuğunun güvende olmayacağını söyleyen Xavi, "Eğer bir şeyler kazanamazsak, başkanın da dediği gibi bunun bazı sonuçları olacaktır ve bu sonuçlarda sorgulanacak ilk isim benim. Eğer başaramazsak başka bir teknik direktör gelecek, bu çok net. Ancak başarılı olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
Gelişmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen genç teknik adam, "Takımımızın durumuyla başa çıkmak zorundayız. Sezona iyi başladık ancak şu anda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemem. Yine de bu beni engellemiyor. Ligde liderin sadece 3 puan gerisindeyiz ve adım adım giderek ilerleyeceğiz. Zafere giden yolda bazı yenilgiler yaşanır ancak zafer geldikten sonra bunlar göze çarpmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona, La Liga'da 22 puanla ikinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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