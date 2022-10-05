Xavi Inter maçı sonrası isyan etti!
Barcelona teknik direktörü Xavi, Inter maçı sonrası verdiği röportajda maçın Sloven hakemi Slavko Vincic'i eleştirdi.
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Inter'e mağlup oldukları maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Xavi maç sonu açıklamasında penaltılarının verilmediğini belirterek, "Özeleştiri elbette yapacağız, iyi oynamadık ama öfkeliyim. Ansu'nun eli topa çarptı mı bunu konuşalım. Buraya gelip konuşması gereken hakem. O, hiçbir şey söylemeden gidebiliyor." sözlerini kullandı.
Xavi 90+2'de Dumfries'in eline çarptığını ve hakem hatası nedeniyle puanlarının yendiğini söyledi ve "Bir hentbol oynandığına inanıyorum. Hakemler futbolda önemli rol oynar ve bu nedenle verdikleri kararı açıklamak zorundadırlar. Ben sordum, bana bir şey açıklamak istemediler." diye konuştu.
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