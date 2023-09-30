Xavi: 'Kazanmak her şekilde güzel'
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, 1-0 kazandıkları Sevilla maçının değerlendirmesini yaptı. Xavi, 'Kazanmak her şekilde güzel' dedi.
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, 1-0 kazandıkları Sevilla maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Xavi, İspanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle kazanmalarına değinerek, "Sergio Ramos maçın genelinde çok iyi oynadı, bizim lehimize attığı golde o hamleyi yaptığı için tabii ki pişmandır ama futbol böyle bir şey. Sergio harika bir oyuncu ve profesyonel, bu yaşta bu seviyede oynamaya devam ediyor olmasını takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirterek, "Maçın genelinde hep iyi hücum ettik ama golümüz eksikti, o da rakibin kendi kalesine atmasıyla oldu. Sevilla güçlüydü ama biz üstündük. Yarattığımız fırsatlar golle sonuçlansaydı daha iyi olurdu ama kazanmak her şekilde güzel" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!