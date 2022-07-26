Xavi, Messi'yi Barcelona'ya geri istiyor!
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, PSG ile kontratının bitmesinin ardından Lionel Messi'yi yeniden takımda görmek istiyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan kulübün Arjantinli efsanesi Lionel Messi'yi yeniden takımda görmek istiyor.
İspanyol basınında çıkan habere göre; 2023 yılında Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi için Barcelona'ya geri dönüş fırsatı doğdu. İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in, Başkan Joan Laporta'ya önümüzdeki sezon Messi'yi tekrar Barcelona'da görmek istediğini ilettiği belirtildi.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce yaptığı açıklamada, "Messi'nin Barcelona'daki hikayesi henüz sona ermedi." ifadeleri ile geri dönüşün sinyallerini vermişti.
Messi'nin geri dönüş hikayesi ile ilgili konuşan teknik direktör Xavi Hernandez, "Messi tarihin gördüğü en büyük futbolcu. Tabii ki ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık olacaktır. Ancak o şu anda PSG'nin oyuncusu ve bu yıl onu transfer etmemiz imkansız. Gelecekte ise neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Barcelona altyapısından yetişerek 17 sezon kulüpte forma giyen Lionel Messi, İspanyol ekibi ile çıktığı 778 maçta 672 gol kaydederek sayılamayacak kadar rekor kırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Barcelona, finansal şartlar sebebiyle Messi'nin sözleşmesini uzatamamış ve Arjantinli süperstar Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.
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