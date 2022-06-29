Xavi Simons PSV'ye imza attı

PSV, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 02:05
Xavi Simons PSV'ye imza attı
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PSV, Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons'u kadrosuna kattı.

Hollanda ekibi tarafından yapılan açıklamada 19 yaşındaki genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. PSG'nin serbest bıraktığı oyuncu böylelikle 2027 yılına kadar PSV forması giyecek.

2019'da Barcelona altyapısından bedelsiz olarak PSG'ye katılan Xavi Simons, böylelikle bir kez daha bonservis bedeli olmadan transfer yapmış oldu.

Simonx geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol 7 asistlik performans ortaya koymuştu.


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