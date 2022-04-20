Yacine Bammou'nun penaltısına sosyal medyada tepki yağdı!
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ümraniyespor kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Zorlu mücadelede ev sahibi ekibin golcüsü Yacine Bammou'nun penaltı atışı sosyal medyada büyük ses getirdi
TFF 1. Lig'de lider Ankaragücü'nün takipçisi Ümraniyespor, Keçirörengücü'nü konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Antonio Mrsic'in golüyle öne geçti.
18. dakikada İstanbul ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Yacine Bammou, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın çok kullandığı rabona vuruşunu denedi. Topu kaleci kurtarırken, pozisyonu takip eden 30 yaşındaki futbolcu topu ağlarla buluşturdu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI
Takımı zirve mücadelesi verirken, Bammou'nun rabona vuruşu yapması sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi. Takım arkadaşları da deneyimli oyuncunun penaltısını hayretle karşıladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Video Haberler
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Flamingolar Eber Gölü'ne renk kattı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmparatorluk kapısı tahrip edilmişti
- Irpin ve Buça’da sivillerin defin işlemleri devam ediyor
- Zirai don yüzünden Adana karpuzunda hasat gecikecek
- Cannes Film Festivali'nin afişinde 'The Truman Show' var
- Tatil sezonu öncesi 'kiralık yazlık ve villa' uyarısı
- Savcılıktan İmamoğlu hakkında hapis talebi
- 'Konuyu kapatmayacağım'
- Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
- SMA: Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Norveç'ten 'Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Raporu'