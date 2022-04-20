Yacine Bammou'nun penaltısına sosyal medyada tepki yağdı!

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Ümraniyespor kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Zorlu mücadelede ev sahibi ekibin golcüsü Yacine Bammou'nun penaltı atışı sosyal medyada büyük ses getirdi

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:33
Yacine Bammou'nun penaltısına sosyal medyada tepki yağdı!
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TFF 1. Lig'de lider Ankaragücü'nün takipçisi Ümraniyespor, Keçirörengücü'nü konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Antonio Mrsic'in golüyle öne geçti.

18. dakikada İstanbul ekibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Yacine Bammou, eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın çok kullandığı rabona vuruşunu denedi. Topu kaleci kurtarırken, pozisyonu takip eden 30 yaşındaki futbolcu topu ağlarla buluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI   

Takımı zirve mücadelesi verirken, Bammou'nun rabona vuruşu yapması sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi. Takım arkadaşları da deneyimli oyuncunun penaltısını hayretle karşıladı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.


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