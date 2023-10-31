Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yakup Arda Kılıç'ın mevkiisi ne?
Süper Lig'de Beşiktaş'la ilk maçına çıkan Yakup Arda Kılıç'ın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yakup Arda Kılıç'ın mevkiisi ne?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası futbolcunun yerine oyuna giren 18 yaşındaki genç futbolcu Yakup Arda Kılıç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yakup Arda Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yakup Arda Kılıç'ın mevkiisi ne?
YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?
Yakup Arda Kılıç, 4 Ocak 2005 yılında İstanbul'da doğdu. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kanat mevkiinde görev almaktadır.
Futbola 15 Ekim 2014 tarihinde Dikilitaş kulübünde başladı. Arda Kılıç 20 Şubat 2015 tarihinde Beşiktaş altyapısında transfer oldu. Alt yapının çeşitli kategorilerden futbol oynadıktan sonra 24 Ekim 2023 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Arda Kılıç ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Raşid Gezzal'ın yerine girerek çıktı.
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