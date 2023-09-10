Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?
Survivor'da yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Survivor All Star 2024'ün beşinci yarışmacısı Sercan Yıldırım oldu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?
Survivor All Star 2024’ün beşinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı beşinci ismin Sercan Yıldırım olduğunu duyurdu. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
SERCAN YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2006-2011 Bursaspor
2011-2016 Galatasaray
2013› Sivasspor (kiralık)
2013› Şanlıurfaspor (kiralık)
2014› Bursaspor (kiralık)
2014-2015› Balıkesirspor (kiralık)
2015-2016› Bursaspor (kiralık)
2016-2018 Bursaspor
2019 Giresunspor
2019 Fatih Karagümrük
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