Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:43

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:43

Duygu Bal hakkında çıkan haberlerin ardından gündem oldu. Duygu Bal hakkında araştırmalar başladı. Peki, Duygu Bal kimdir, kaç yaşında, nereli? Voleybolcu Duygu Bal hangi takımlarda oynadı?

DUYGU BAL KİMDİR?

Duygu Bal 25 Mart 1987'de Ankara'da doğdu.Voleybola Ankara'da başladı. VakıfBank altyapısından yetişmişti. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. Emlak Toki'de oynadıktan sonra 2007-2008 sezonunda Vakıfbank Güneş Sigorta takımına transfer oldu. Mevkii Orta Oyunculuk olan Duygu Bal millî formayı yüzden çok kez giymiştir. 2010-2011 sezonunda İtalya A1 Ligi takımlarından Riso Scotti Pavia'ya transfer oldu. Genç yaşına rağmen takım arkadaşlarını yönlendirerek takımın performansını artırıp birçok maçın kazanılmasında lider rolü üstlendi. 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 2012 yılında doğum gününde CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Doha'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

2014 Mart'ında Star TV'de yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler takımına katıldı. 12 Mayıs 2014 tarihinde yarışmadan elendi.

DUYGU BAL'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Emlak Toki 2006-2007

VakıfBank 2007-2010

Riso Scotti Pavia 2010-2011

Fenerbahçe 2011-2013