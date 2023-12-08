Yam Madar'ın kaşı açılmıştı: Olaylı maçta Beşiktaş'ın cezası belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet'in, Fenerbahçe Beko karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle aldığı cezayı açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 07:10
Yam Madar'ın kaşı açılmıştı: Olaylı maçta Beşiktaş'ın cezası belli oldu!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

GÖRME KAYBI YAŞAMIŞTI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar'ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.

Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.

Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.


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