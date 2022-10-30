Yandaş Akit, Beşiktaş taraftarını hedef aldı!
Yandaş Akit, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında İzmir Marşı’nı okuyan Beşiktaş taraftarını hedef aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Beşiktaş taraftarı maç esnasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet 99. yılını kutlayarak İzmir Marşı ve 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' tezahüratları ile tribünleri inletti.
Saldırgan, hedef gösteren yayın politikasıyla bilinen gerici Akit, İzmir Marşı’nı okuyan Beşiktaş taraftarını hedef aldı ve 'Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler' diyerek bu kez kurucu önderi anan Beşiktaş taraftarını hedef aldı.
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