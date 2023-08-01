Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? Yannick Carrasco hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynadı?
Yannick Carrasco'nun hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ile adı anılan Yannick Carrasco'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? Yannick Carrasco hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe ile son dönemde adı sık sık yan yana gelen Yannick Carrasco'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Futbolseverler, Yannick Carrasco'nun nereli olduğunu, yaşını, oynadığı takımları merak ediyor. Peki, Yannick Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? Yannick Carrasco hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...
YANNICK CARROSCO KIM?
Yannick Carrasco 4 Eylül 1993 yılında Ixelles, Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Monaco B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Atlético Madrid ve Dalian Yifang kulüplerinde oynadı.
Atletico Madrid'de oynayan Yannick Carrasco'nun 25 Milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Diegem, Genk, Monaco, Atletico Madrid, Dalian Professional gibi ekiplerde oynayan Carrosco, 420 maçta 91 gol 85 asist üretti.
YANNICK CARROSCO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
181 cm boyunda olan Yannick Carrasco sol kanatta görev yapıyor.
YANNICK CARROSCO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2010-2012 - Monaco B
2012-2015 - Monaco
2015-2018 - Atlético Madrid
2018-2020 - Dalian Yifang
2020 - Atlético Madrid (kiralık)
2020 - Atlético Madrid
YANNICK CARROSCO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2008 - Belçika U-15
2010 - Belçika U-17
2010-2011 - Belçika U-18
2011-2012 - Belçika U-19
2013-2014 - Belçika U-21
2015 - Belçika
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