‘Yapay Zeka’ yöntemiyle Karaman FK-Orduspor 1967 A.Ş. maçlarına abi-kardeş hakem atandı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:03

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafından yapay zeka ile yapılan hakem atamalarında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

3. Lig'de Karaman FK ile Orduspor 1967 A.Ş. takımları arasında oynanan son iki maça abi-kardeş hakemler atanması tartışma yarattı. Orduspor 1967 A.Ş. yöneticiler abi-kardeş hakemlerin kararlarını beğenmedi.

HAKEMİN KARARLARI ELEŞTİRİLDİ

TFF 3. Lig 2. Grupta son hafta Karaman FK ile Orduspor 1967 A.Ş. Karaman'da karşılaştı. Maçı İstanbul Bölgesi'nden B Klasman hakemi Burak Taşkınsoy yönetti. Maç 2-2 berabere bitti. Maçta Orduspor 1967 A.Ş.’nin yediği gollerde hakemin yanlış karar verdiği iddia edildi.

İki takım bu kez play off grubunda eşleşti. Merkez Hakem Komitesi, yapay zeka yöntemiyle maça, bir önceki maçın Hakemi Burak Taşkınsoy'un abisi A Klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'u atadı.

LALE ORTA'YA ANLATILDI

Maçı Karaman F.K. 1-0 kazandı. Maçta hakemin takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullandığı, maçın başında ev sahibi takım oyuncusuna kırmızı kart çıkartmamasına Orduspor 1967 A.Ş. yöneticileri tepki gösterdi. Orduspor 1967 A.Ş. yöneticileri, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Lale Orta'ya ulaşarak durumu anlattı.

Abi-kardeş hakemlerin babaları Şahin Taşkınsoy'un da eski hakem olduğu öğrenildi.

"BİRİSİ ÇIKIP ANLATMALI"

Orduspor 1967 A.Ş. yöneticileri, “Karaman'da oynadığımız ve hayati önem taşıyan iki maça abi-kardeş hakemlerin atanmasını bizde anlayamadık. İki maçta da abi-kardeş hakemler tartışmalı kararlar verdi. Yapay zeka ile atama yapıldığı söyleniyor. Bu yapay zeka nasıl karar vermiş birisi çıkıp anlatmalı” ifadelerini kullandılar.

Orduspor 1967 ile Karaman rövanş maçında 6 Haziran Salı günü Ordu'da karşılaşacak. Yapay zekanın bu maça nasıl bir atama yapacağı merak konusu oldu.