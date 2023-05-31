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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 37. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:17
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı başvurusu
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldırmak istiyor.

DURSUN ÖZBEK TFF'YE İLETTİ

Bir yandan derbi hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, kupa için de geri sayıma geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kupayı Fenerbahçe karşılaşmasında kaldırmak istediklerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

UEFA Avrupa Ligi Finali için Budapeşte'de olan Büyükekşi'nin, final müsabakasının ardından TFF yönetim kurulu ile bu kararı paylaşarak, sarı-kırmızılılara bildireceklerini ifade etti.


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